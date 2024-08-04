Сотрудники Renault недовольны отказом от своих моторов

Во время гоночного уик-энда в Бельгии уходящий со своего поста руководитель команды Alpine Брюно Фамен рассказал прессе, что в Renault всерьёз рассматривают вариант отказаться от разработки собственных силовых установок в пользу клиентских моторов. Окончательное решение ещё не принято, но о планах уже сообщили работникам моторостроительного подразделения на базе в Вири.

Как и следовало ожидать, мало кто из рядовых 250 сотрудников Renault остался в восторге от услышанного. Представитель профсоюза Карин Дюбрек и вовсе назвала предательством подобное решение руководства компании.

«Мы не ожидали таких новостей, – приводит слова Дюбрек французское издание L’Equipe. – Это удар в спину, предательство. Мы разработали двигатели, которые двенадцать раз выиграли титул в Формуле 1, а теперь нам говорят, что мы не сможем сделать? Они даже не дождались первого тестового запуска нового мотора на стенде».

Издание приводит слова другого неназванного сотрудника, работающего на базе в Вири: «Мы считаем, что двигатель 2026 года будет эквивалентен двигателю Mercedes. В худшем случае, будет уступать 15 лошадиных сил. Мы полностью спроектировали заново ту часть, которая относится к турбине и всему, что с ней связано.

Если мы сейчас остановим работу, то уже больше никогда не услышим двигатель Renault в Формуле 1».

Источник