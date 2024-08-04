Чжэн Циньвэнь становится первой олимпийской чемпионкой из Азии в одиночном разряде

На Олимпиаде в Париже состоялся решающий матч в женской сетке
Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт
Сетка турнира: одиночный разряд
Финал
Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) – Донна Векич (Хорватия, 13) 6:2, 6:3
Китайская теннисистка вышла вперёд в счёте личных противостояний с Векич, одержав вторую победу в трёх встречах с ней. Чжэн Циньвэнь продлила свою победную серию. Напомним, что китаянка две недели назад защитила титул на турнире WTA 250 в Палермо.
Путь к победе:
R64: Сара Эррани (Италия) 6:0 6:0
R32: Аранча Рус (Нидерланды) 6:2, 6:4
R16: Эмма Наварро (США, 11) 6:7(7), 7:6(4), 6:1
QF: Анжелик Кербер (Германия) 6:7(4), 6:4, 7:6(6)
SF: Ига Швёнтек (Польша, 1) 6:2, 7:5
FR: Донна Векич (Хорватия, 13) 6:2, 6:3
Чжэн Циньвэнь стала первой представительницей Азии, которой удалось завоевать золотую медаль в одиночном разряде Олимпийских игр, и выиграла четвёртую олимпийскую медаль для своей страны. Напомним, что вчера в Париже Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь стали серебряными призёрами турнира в смешанном парном разряде.
Донна Векич принесла своей стране шестую олимпийскую медаль в теннисе и вторую в одиночном разряде. В 1992 году Горан Иванишевич на Олимпиаде в Барселоне также занял второе место. Тогда же хорват стал бронзовым призёром и в парном разряде.
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