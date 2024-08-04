Чжэн Циньвэнь становится первой олимпийской чемпионкой из Азии в одиночном разряде

На Олимпиаде в Париже состоялся решающий матч в женской сетке

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: одиночный разряд

Финал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) – Донна Векич (Хорватия, 13) 6:2, 6:3

Китайская теннисистка вышла вперёд в счёте личных противостояний с Векич, одержав вторую победу в трёх встречах с ней. Чжэн Циньвэнь продлила свою победную серию. Напомним, что китаянка две недели назад защитила титул на турнире WTA 250 в Палермо.

Путь к победе:

R64: Сара Эррани (Италия) 6:0 6:0

R32: Аранча Рус (Нидерланды) 6:2, 6:4

R16: Эмма Наварро (США, 11) 6:7(7), 7:6(4), 6:1

QF: Анжелик Кербер (Германия) 6:7(4), 6:4, 7:6(6)

SF: Ига Швёнтек (Польша, 1) 6:2, 7:5

FR: Донна Векич (Хорватия, 13) 6:2, 6:3

Чжэн Циньвэнь стала первой представительницей Азии, которой удалось завоевать золотую медаль в одиночном разряде Олимпийских игр, и выиграла четвёртую олимпийскую медаль для своей страны. Напомним, что вчера в Париже Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь стали серебряными призёрами турнира в смешанном парном разряде.

Донна Векич принесла своей стране шестую олимпийскую медаль в теннисе и вторую в одиночном разряде. В 1992 году Горан Иванишевич на Олимпиаде в Барселоне также занял второе место. Тогда же хорват стал бронзовым призёром и в парном разряде.

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