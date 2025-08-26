US Open. Синнер начал защиту титула с разгромной победы, Серундоло впервые в карьере отыгрался с 0-2 по сетам

Первые результаты третьего игрового дня в мужской сетке Открытого чемпионата США



Нью-Йорк, США • 24 августа – 7 сентября • хард • $35,632,800

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) – Вит Копржива (Чехия)﻿ 6:1, 6:1, 6:2

Алексей Попырин (Австралия) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) 6:3, 6:4, 7:6(3)

Лоренцо Музетти (Италия, 10) – Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) 6:7(3), 6:3, 6:4, 6:4

Александр Бублик (Казахстан, 23) – Марин Чилич (Хорватия) 6:4, 6:1, 6:4

Денис Шаповалов (Канада, 27) – Мартон Фучович (Венгрия) 6:4, 6:4, 6:0

Леандро Риеди (Швейцария, Q) – Педро Мартинес (Испания) 6:4, 6:2, 6:3

Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) – Маттео Арнальди (Италия) 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3

Давид Гоффен (Бельгия) – Кантен Алис (Франция) 6:7(2), 6:4, 6:3, 7:5

Валентен Ройер (Франция, WC) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) 6:1, 6:4, 7:6(1)

• Действующий чемпион турнира Янник Синнер успешно начал защиту титула, затратив на свою победу чуть более 1,5 часов. Синнер выиграл 22-й матч подряд на харде и 18-й в общей сложности на кортах US Open, сравнявшись с Маттео Берреттини. Во втором круге Янник сыграет против Алексея Попырина, которому проиграл в 2021 году на “Мастерсе” в Мадриде.

• Франсиско Серундоло впервые в карьере выиграл матч в котором проиграл два первых сетах. Аргентинец второй раз в карьере одержал победу в пятисетовом поединке (впервые на Australian Open-2024). Серундоло третий раз прошел во второй раунд на US Open и попробует впервые преодолеть эту стадию в Нью-Йорке в поединке против “квалифаера” Леандро Риеди.

