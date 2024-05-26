Ролан Гаррос. Уверенный старт Алькараса, Хуркач победил «квалифаера» в пяти сетах

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции проходят матчи первого круга
Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Андрей Рублёв (-, 6) — Таро Даниэль (Япония) 6:2, 6:7(3), 6:3, 7:5
Педро Мартинес (Испания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) 5:7, 6:4, 3:6, 6:4, 6:3
Лоренцо Сонего (Италия) — Уго Умбер (Франция, 17) 6:4, 2:6, 6:4, 6:3
Чжан Чжичжэнь (Китай) — Александар Вукич (Австралия) 6:4, 4:6, 6:3, 7:5
Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) — Джек Дрэйпер (Великобритания) 7:5, 6:4, 6:7(3), 3:6, 6:3
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Джей-Джей Вульф (США, LL) 6:1, 6:2, 6:1
Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Синтаро Мотидзуки (Япония, Q) 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3
Брэндон Накашима (США) — Николас Морено де Альборан (США, WC) 6:1, 6:7(6), 6:3, 6:2
Григор Димитров (Болгария, 10) — Александар Ковачевич (США) 6:4, 6:3, 6:4
Ришар Гаске (Франция, WC) — Борна Чорич (Хорватия) 7:6(5), 7:6(2), 6:4
Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram