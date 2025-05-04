Эффектный удар Элины Свитолиной в финале турнира в Руане претендует на звание лучшего в апреле (ВИДЕО)



Пресс-служба WTA представила подборку лучших ударов женского тура за апрель

В шорт-лист вошёл и эффектный форхенд Элины Свитолиной, исполненный в финале турнира WTA 250 в Руане против Ольги Данилович.

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Соперницы Элины в голосовании: Пейтон Стернс, Юле Нимайер, Арина Соболенко, Мирра Андреева, пара Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик, а также Катержина Синякова.

Напомним, в марте награда за лучший удар месяца досталась украинке Марте Костюк — за эйс с руки в матче против Анны Блинковой.



btu.org.ua