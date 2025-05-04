Хаджар: Сессия прошла не так, как бы нам хотелось

В субботу у обоих гонщиков Racing Bulls были поводы для расстройства, но разные. В частности, Айзек Хаджар переживает, что до выхода в финал ему не хватило всего нескольких сотых…

Айзек Хаджар (11-й): «Сегодня с утра я провёл мою первую нормальную дождевую гонку в Формуле 1, поэтому всё для меня было в новинку. При этом стартовал я в спринте не лучшим образом, но в процессе подготовки к основной гонке уик-энда мы проанализируем и это.

Думаю, затем, по ходу оставшейся части спринта, наш темп был недостаточно высоким. Вероятно, пит-стоп следовало провести на пару кругов раньше, но рассуждать об этом задним числом всегда проще.

Если говорить о квалификации, то тут было из-за чего расстраиваться. Думаю, машина была достаточно быстра, чтобы пройти в финальную сессию, но, к сожалению, нам не хватило всего нескольких сотых. Для завтрашней гонки было бы лучше, если бы мы стартовали на пару позиций выше, но так тоже бывает.

В общем, сессия прошла не так, как бы нам хотелось, хотя мне кажется, что я по ходу круга выложился полностью. Похоже, что в основном мы теряем время в шикане, поэтому надо понять, за счёт чего можно прибавить.

Завтра в какой-то момент дня ожидается дождь или как минимум переменчивая погода, и я верю, что при хорошем старте с 11-й позиции и правильном выборе тактики мы сможем побороться за очки».

Лиам Лоусон (15-й): «В спринте мы хорошо провели старт, на первом круге мне удалось опередить нескольких соперников. Темп был неплохой, но у всех были сложности по мере того, как трасса подсыхала.

Понятно, что Фернандо Алонсо выехал из боксов на холодных шинах, а я держался за ним и ждал возможности воспользоваться DRS. Контакт с его машиной был непреднамеренным, но, к сожалению, всё закончилось аварией.

Штраф, который мне выписали, был слишком суровым, и если бы не это, то начало уик-энда было бы отличным.

По ходу квалификации на моей машине начались явные проблемы с батареей, а это означало, что силовая установка не развивает полной мощности. Жаль, что так получилось, потому что именно сегодня нам удалось добиться прогресса в работе с машиной. Надеюсь, до завтрашней гонки мы сможем ликвидировать эту неисправность.

Однозначно, на воскресной гонке скажется погода, но мы готовы предпринять ещё одну попытку».

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