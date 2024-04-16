Гуаньюй Чжоу: В Китае любят автоспорт

Гонка в Шанхае – домашняя для Гуаньюя Чжоу. Китайский гонщик и его напарник по Sauber Валттери Боттас рассчитывают в предстоящий уик-энд заработать для команды первые в сезоне очки.

Гуаньюй Чжоу: «Я очень рад наконец-то принять участие в домашней гонке в Шанхае. Для меня многое значит, что я стану первым китайским гонщиком, который примет участие в этапе Формулы 1 в Китае – я чувствую радость, гордость и ответственность.

Для меня предстоящий этап – не просто ещё одна гонка, ведь Формула 1 возвращается в Китай, пропустив четыре года, и на старт выйдет китайский гонщик – мы вместе пишем историю. Я вижу возможность вдохновить молодое поколение, заинтересовать их гонками. Мы уже видим страсть и интерес болельщиков к Гран При – все билеты были распроданы за несколько часов. В моей стране любят автоспорт и несколько лет ждали этот этап.

Однако я продолжу уделять основное внимание скорости. Как только я выеду на трассу, то для меня этот уик-энд ничем не будет отличаться от любого другого. Я буду работать с максимальной отдачей, чтобы выжать максимум из машины. Я сделаю всё, что в моих силах, и вместе с командой мы начнём новую главу в истории китайского автоспорта. Но самое главное – хорошо провести гонку и заработать очки».

Валттери Боттас: «Здорово вернуться в Шанхай. Здесь отличная трасса, и я действительно скучал по ней. Гонки обычно получаются богатыми на события, как было в 2019 году, когда мы в последний раз выступали в Китае.

Чжоу ждёт первая домашняя гонка, поэтому я не сомневаюсь, что мы почувствуем любовь и дополнительную поддержку со стороны болельщиков, поэтому возвращение в Китай станет ещё более ярким.

Команда работает изо всех сил, чтобы добиться прогресса. В Сузуке у нас был высокий гоночный темп, и команда практически до самого финиша боролась за очки. Это говорит о том, что в нашем распоряжении есть прочная основа для дальнейшей работы.

Команда на базе продолжает работать над улучшением машины, и мы удвоим усилия, чтобы побороться за очки в этот уик-энд. Не могу дождаться момента, когда увижу на трибунах командные цвета. Мы устроим великолепное шоу для китайских болельщиков».

Источник