Алекс Данн: Моя цель – Формула 1

Участник молодёжной программы McLaren и лидер Формулы 2 Алекс Данн может продолжить карьеру в Формуле Е, но мечтает о Формуле 1, где вакансий для него пока нет…

Алекс Данн: « Моя цель осталась прежней. Я хочу выступать в Формуле 1, хочу быть гонщиком Формулы 1.

Формула E не раз доказала, что это сильный чемпионат с сильными гонщиками. В этом году я получил возможность стать резервным пилотом McLaren в Формуле Е, и доволен этим, но моя главная цель и основное внимание сосредоточены исключительно на Формуле 1.

В Австрии я был удивлён тем, как быстро адаптировался к машине Формулы 1 по ходу пятничной тренировки. Сделать это оказалось проще, чем потом вернуться за руль Формулы 2.

Конечно, подход к пилотированию немного другой, у Формулы 1 отличное сцепление с трассой. Такому гонщику, как я, который не садится за руль каждую неделю, может показаться, что у машины неограниченные возможности. Сев за руль, я сразу почувствовал себя гораздо увереннее и комфортнее, чем ожидал, и освоился гораздо быстрее, чем мог предположить».

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