Дерек ЧИСОРА: «Просто безумно, знаете, как победить Усика?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора рассказал, как победить Александра Усика.

«Как победить Усика? Дюбуа нужно быть просто более сумасшедшим, чем Усик. Ему нужно хотеть победить Усика больше, чем этого хочет сам Александр. Если ты готов на все 100%, то можешь выиграть бой, но если наполовину – то у тебя нет шансов», – сказал Чисора.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua