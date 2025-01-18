БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный латвийский экс-боксер Майрис Бриедис поделился мыслями о будущем Александра Усика в боксе.

«Что ждет Александра? Я думаю, он завершит карьеру, как это сделал Фьюри. Саудиты вряд ли заплатят ему уже большие деньги», – сказал Бриедис.

Турки Аль-Шейх сообщал, что Усик точно еще проведет 1-2 поединка. А со следующим соперником определится после следующего большого шоу бокса в Эр-Рияде, которое пройдет 22 февраля.

Бриедис дал Усику один из самых тяжелых боев в карьере, проиграв решением судей в 2018 году. Недавно Майрис завершил карьеру.

sport.ua