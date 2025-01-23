«Согнать 10 килограммов». Гвоздик – о перспективах Усика в крузервейте

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик – Фьюри

Украинский боксер, экс-чемпион мира Александр Гвоздик в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о перспективах соотечественника Александра Усика в крузервейте:

– Если говорить о возвращении в крузервейт, то сможет ли Усик выиграть у Опетаи или Рамиреса? Не будет ли трудно Александру сбрасывать вес?

– А почему не сможет? Он уже это делал однажды. Сейчас он уже имеет опыт побеждать ребят, которые от него больше и сильнее. А здесь ему нужно будет согнать каких-то 10 килограммов, что на самом деле на профессиональном уровне не трудно. Мне кажется, сейчас ему это сделать даже легче, ведь у него есть этот опыт, он уже был там и все знает, – считает Гвоздик.

Ранее Гвоздик заявил, что с Усиком хотят провести поединок из-за огромных денег, которые генерирует украинский боксер.

sport.ua