Усик рассказал, из-за чего Баколе был нокаутирован в бою с Паркером

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В соглавном поединке сошлись Джозеф Паркер и Мартин Баколе. Новозеландец уже во 2-м раунде нокаутировал оппонента и завершил бой.

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Чемпион мира по версии WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик рассказал, что стало главной причиной поражения Баколе в этом бою:

– Я не ожидал этот результат. Но Паркер готовился к этому бою, а Баколе нет.

Баколе согласился заменить в бою против Паркера Даниэля Дюбуа за два дня до старта поединка.

sport.ua