WEC: Время Фряйнса в прологе лучше прошлогоднего поула

Вчера в Катаре завершился пролог к сезону WEC, и в четвёртой, заключительной сессии лучшее время двухдневных тестов показал Робин Фряйнс, опытный голландец, уже не первый год сочетающий Формулу E с гонками на выносливость.

В прошлом сезоне Робин дебютировал в WEC в категории Hypercar, он выступает за заводскую команду BMW M Team WRT и вчера на спортпрототипе BMW M Hybrid V8 проехал круг за 1:38,971. Этот результат не только был лучшим среди участников пролога – он также был быстрее прошлогоднего времени поула на этой трассе, показанного австралийцем Мэттом Кэмпбеллом на гиперкаре Porsche.

Второе время вчера показал Себастьен Бурдэ, гонщик команды Cadillac Team Jota и напарник Дженсона Баттона по экипажу №38 – он уступил Фряйнсу 0,145 секунды, но всего 0,025 секунды ему проиграл Роберт Кубица на Ferrari 499P, который был быстрее всех в первый день пролога.

Всего в первой шестёрке вчера оказались два гиперкара BMW, два Cadillac и две машины Ferrari, но на седьмую строчку протокола субботы поднялась команда Alpine Endurance Team – её экипаж №36, за который вместе с напарниками выступает Мик Шумахер.

В отличие от первого дня тестов, вчера особых происшествий не было – разве что в самом начале сессии Бурдэ вылетел с трассы на обочину в 13-м повороте, и его Cadillac увяз в гравии, поэтому ему потребовалась посторонняя помощь, чтобы вернуться назад. Аналогичная участь за полтора часа до окончания пролога постигла дебютантов класса LMDh, гиперкар Aston Martin Valkyrie с бортовым номером 007.

Предсезонные тесты позади, теперь работа на трассе в Лосаиле возобновится в среду утром, когда начнутся тренировки, предшествующие «1812 км Катара».

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