Вольфф жалеет о поставках двигателей команде McLaren

В 2021 году команда McLaren вернулась на двигатели Mercedes, а в 2023-м продлила контракт на поставку до 2030 года. Сейчас команда из Уокинга лидирует в Кубке конструкторов, а её гонщики Оскар Пиастри и Ландо Норрис борются за титул.

В эфире итальянского Sky Sport руководитель Mercedes Тото Вольфф с грустью констатировал, что его решение заключить долгосрочный контракт с McLaren было не самым разумным.

Тото Вольфф: «Вспомните, какие позиции занимали McLaren три-четыре года назад, когда мы подписывали с ними контракт на поставку наших быстрых двигателей. Они тогда были восемнадцатыми, поэтому мне было достаточно просто принять такое решение.

Однако если бы я тогда знал, что знаю сейчас, я не уверен, что заключение с ними сделки было самым разумным решением в моей жизни! У них отлично спроектированная машина, поэтому они настолько быстры, особенно в условиях жары.

В Монреале мы выступили хорошо благодаря прохладной погоде, но в Австрии McLaren вновь оказались быстрее. Mercedes в состоянии бороться за победу на одной трассе, а затем минуту проигрывает лидерам в следующий уик-энд. Это неприемлемо для нашей команды и нашего бренда».

Источник