Хельмут Марко: Пиастри пока не достиг уровня Ферстаппена

Оскар Пиастри лидирует в личном зачёте, опережая Макса Ферстаппена на 49 очков. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко высоко оценивает результаты австралийского гонщика McLaren, но считает, что по уровню Пиастри пока не дотягивает до четырёхкратного чемпиона мира.

Хельмут Марко: «Пиастри учится очень быстро. У него хорошая подготовка, и в решающие моменты он умеет действовать жёстко. Его напарник Ландо Норрис больше действует методом проб и ошибок, не демонстрируя такой же уровень стабильности.

Пиастри от природы хладнокровен и умеет анализировать. Его мало, что может выбить из колеи, однако он пока не достиг уровня Макса».

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