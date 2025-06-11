Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Боксер Теренс Кроуфорд нескромно уверен, что является первым в списке лучших вне зависимости от весовой категории.

Американец убежден, что в супербое против Сауля Альвареса выйдет победителем, несмотря на то, что ему придется подниматься в вес мексиканца.

«Мой идеальный список из одних побед в карьере говорит сам за себя. Я – лучший боксер мира, и не имеет значения, какой у меня соперник и какая весовая категория».

«Я всегда побеждаю, и так будет в бою с Альваресом», – сказал Кроуфорд.

Бой Кроуфорда и Альвареса пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

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sport.ua