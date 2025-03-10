ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер получил бой за титул чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Радченко

1 мая 2025 года в Претории, ЮАР, состоится бой за титул чемпиона мира в весовой категории бриджервейт по версии WBC.

Украинский боксер Сергей Радченко в статусе претендента проведет поединок против Кевина Лерены – полноценного чемпиона титула. Лерена проведет первую защиту титула. Кевин стал полноценным чемпионом WBC после того, как предыдущий чемпион Лоуренс Околи поднялся в хевивейт.

Изначально бой Лерены и Радченко планировали провести в марте в Киеве, но встреча неоднократно переносилась, а позже титульный поединок был отменен из-за того, что стороны не смогли договориться и уладить все детали.

Радченко последний раз выходил на ринг в августе прошлого года – одолел серба Андрея Пешича единогласным судейским решением. Лерена в марте 2024 года уступил австралийцу Джастису Хуни по итогам десяти раундов (UD 10).

sport.ua