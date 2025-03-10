Шербур. Сачко проиграл в финале квалификации, но попал в основную сетку в статусе “лаки лузера”

Украинский теннисист Виталий Сачко сыграет в основной сетке “челленджера” во Франции
Шербур, Франция • 10-16 марта • хард • €54,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Финал
Виталий Сачко (Украина, 3) – Лукаш Покорны (Чехия, 8) 5:7, 7:6(4), 1:6
Поединок длился 2 часа и 15 минут. Украинец подал три эйса, допустил четыре двойных ошибки (у соперника – восемь эйсов и три двойные), сделал пять брейков и проиграл восемь геймов на своей подаче.
Несмотря на поражение, Виталий Сачко прошел в основную сетку как “лаки лузер”, заменив американца Максима Кресси. В основной сетке украинец сыграет против француза Максиме Жанвье (№238 АТР).