Шербур. Сачко проиграл в финале квалификации, но попал в основную сетку в статусе “лаки лузера”

Украинский теннисист Виталий Сачко сыграет в основной сетке “челленджера” во Франции



Шербур, Франция • 10-16 марта • хард • €54,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Финал

Виталий Сачко (Украина, 3) – Лукаш Покорны (Чехия, 8) 5:7, 7:6(4), 1:6

Поединок длился 2 часа и 15 минут. Украинец подал три эйса, допустил четыре двойных ошибки (у соперника – восемь эйсов и три двойные), сделал пять брейков и проиграл восемь геймов на своей подаче.

Несмотря на поражение, Виталий Сачко прошел в основную сетку как “лаки лузер”, заменив американца Максима Кресси. В основной сетке украинец сыграет против француза Максиме Жанвье (№238 АТР).



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