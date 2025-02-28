Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис настроен увидеть третий бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«В реванше Бивол проделал отличную работу и победил. Я убежден, что между ними состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира», – сказал Леннокс Льюис.

Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

sport.ua