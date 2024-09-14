Фроч назвал современного боксера, которого Джошуа никогда не сможет одолеть

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч назвал современного боксера, которого Энтони Джошуа никогда не сможет победить. Фроч выделил чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика.
«Забудьте об этом. Он не побьет Усика. Он проиграл ему уже дважды. Мы видели 24 раунда избиения Джошуа. Усик дважды превосходил Джошуа в классе. Он не может побить Александра, он пытался и дважды потерпел неудачу», – сказал Фроч.
Ранее Карл Фроч высказался о предстоящем реванше украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.