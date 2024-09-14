Юки Цунода: У нас есть пара идей, как прибавить

В RB пока не вполне довольны машиной, но рассчитывают на прогресс в субботу…

Юки Цунода (11-й): «Поначалу всё складывалось непросто, между сессиями удалось прибавить, но этого не хватило, чтобы оказаться в первых рядах средней группы команд. На такой трассе сложно добиться хорошего баланса, но с каждой сессией мы прибавляем.

Нужно уточнить настройки и избавиться от раскачки, мешавшей во второй тренировке. У нас уже есть пара идей, как завтра прибавить, чтобы добиться хороших результатов в квалификации».

Даниэль Риккардо (16-й): « Приятно вернуться на эту трассу, где в прошлый раз я выступал несколько лет назад. Первая тренировка прошла хорошо. Я быстро освоился, чувствовал себя комфортно, но во второй тренировке мы внесли коррективы, пытаясь улучшить сцепление, и они не сработали.

Завтра мы вернём настройки, что использовали сегодня утром. Если сможем прибавить, то будем бороться во второй части квалификации. Как и на любой другой уличной трассе, если вы смогли собрать круг воедино, то можете оказаться очень быстры. Мы сделаем для этого всё возможное».

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