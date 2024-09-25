Мик Шумахер рассчитывает остаться в Mercedes

В 2024 году Мик Шумахер сочетает выступления за заводскую команду Alpine в чемпионате мира по гонкам на выносливость с работой резервного гонщика Mercedes. Немецкий гонщик рассчитывает продолжить сотрудничество с командой из Брэкли в следующем сезоне.

«Выступления в Формуле 1 – большая цель, к которой я продолжаю стремиться, – рассказал Мик в эфире немецкого телеканала Sky. – Возможность подписать контракт [на 2025-й] остаётся, поэтому надо набраться терпения и ждать.

Важно продолжать как можно лучше делать свою работу резервного гонщика и выступать на трассе за Alpine. В Mercedes большая часть того, что я делаю, не видна публике, но у меня хорошо получается. Поэтому мы все уверены, что я продолжу сотрудничать с Mercedes».

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