Аль-Наср подарил Роналду памятную футболку в честь его 900-го гола в карьере

Особое событие
Х: Fabrizio Romano
Матч между "Аль-Насром" и "Аль-Ахли" в рамках третьего тура саудовской профессиональной лиги начался с особого события, посвященного Криштиану Роналду.
Перед началом игры португальская суперзвезда получила от своего клуба памятный подарок – футболку с номером 900 и надписью "GOAT".
Роналду забил свой 900-й гол в матче Лиги наций против Хорватии, а затем забил 901-й мяч в игре против Шотландии.
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