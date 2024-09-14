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Футбол

Аль-Наср подарил Роналду памятную футболку в честь его 900-го гола в карьере

Особое событие

Аль-Наср подарил Роналду памятную футболку в честь его 900-го гола в карьере

Х: Fabrizio Romano

    • Матч между "Аль-Насром" и "Аль-Ахли" в рамках третьего тура саудовской профессиональной лиги начался с особого события, посвященного Криштиану Роналду.

    Перед началом игры португальская суперзвезда получила от своего клуба памятный подарок – футболку с номером 900 и надписью "GOAT".

    Роналду забил свой 900-й гол в матче Лиги наций против Хорватии, а затем забил 901-й мяч в игре против Шотландии.

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