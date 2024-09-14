Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо

Getty Images/Global Images Ukraine. Фредди Роуч

Легендарный американский тренер Фредди Роуч, который за карьеру тренировал именитых Майка Тайсона, Владимира Кличко и Мэнни Пакьяо, назвал наиболее талантливого боксера, с которым работал. Роуч выделил бывшего чемпиона мира Джеймса Тони.

«У Пакьяо я многому научился, он сделал меня лучшим тренером, потому что он может делать то, что не каждый может сделать. Но самый талантливый, самый одаренный спортсмен, которого я когда-либо тренировал – это Джеймс Тони. У него было то, чему нельзя научить. У него был прирожденный талант», – сказал Роуч.

Ранее Роуч назвал лучшего боксера за всю историю.

sport.ua