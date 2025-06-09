Топ-боксер хочет подняться в супертяжи и драться с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Боксер крузервейта Джей Опетая надеется повторить путь Александра Усика и подняться в супертяжелый дивизион, а затем провести там бой с украинцем.

Это сперва Опетая хочет завоевать все титулы в своем нынешнем весе.

«Я хочу подняться в супертяжелый дивизион, но не прямо сейчас. Сперва я хочу провести объединительный поединок в крузервейте, а после этого двигаться выше».

«Усик? Конечно, мне интересно провести с ним бой в супертяжелом дивизионе. Попробуем сделать это, но сперва у каждого из нас есть бои в супертяжах и крузервейте соответственно», – сказал Опетая.

Джей Опетая уверенно остановил претендента и защитил титул чемпиона мира

sport.ua