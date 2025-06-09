Англия – Сенегал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Сборная Англии в июне без особого напряжения завершает сезон. Несколько дней назад подопечные Томаса Тухеля сыграли квалификационный матч в ЧМ-2026 против аутсайдера группы Андорры (1:0), а теперь проведут товарищеский поединок. В соперниках будет сборная Сенегала.

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Представители африканского континента текущий международный сбор проводят в Европе. 6 июня Сенегал играл в гостях против Ирландии – матч завершился со счетом 1:1. Теперь же они приедут в Ноттингем на местный "Сити Граунд".

В прямом эфире матч будет транслировать телеканал Megogo Футбол 2. Поединок состоится 10 июня в 21:45 по киевскому времени.

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Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Англія – Сенегал Смотреть трансляцию

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