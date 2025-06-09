Лидер Эдмонтона может пропустить третью игру финала Кубка Стэнли

НХЛ. Райан Нюджент-Хопкинс

Нападающий первой пятерки «Эдмонтона» Райан Нюджент-Хопкинс пропустил последнюю тренировку перед третьей игрой финала Кубка Стэнли в Санрайзе на льду «Флориды».

Нападающий не тренировался в воскресенье из-за нераскрытой травмы. Его позицию на левом фланге первого звена «Ойлерз» занял Джефф Скиннер. Тренер «Эдмонтона» Крис Ноблаух так прокомментировал отсутствие Райана: «Мы думаем. Будем смотреть по ситуации».

В плей-офф нынешнего Кубка Стэнли Нюджент-Хопкинс набрал 18 (5+13) очков в 18 матчах. В 78 поединках регулярного сезона он набрал 49 (20+29) баллов.

Всего на счету Райана 748 (271+477) очков в 959 играх с момента его выбора под первым номером на драфте НХЛ 2011 года.

sport.ua