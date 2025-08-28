Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян

ХК Сокол

15-кратные чемпионы Украины по хоккею киевский «Сокол» собираются выступать в сезоне-2025/26 в чемпионате Румынии. Выступления в иностранном турнире киевляне собираются совмещать с участием в национальном первенстве.

На днях «Сокол» отбыл на серию товарищеских матчей за границу, являющуюся для нашего хоккея в состоянии войны явлением беспрецедентным. Команда уже провела поединок против словацкого клуба «Гуменне», в котором уступила по итогам буллитной серии 1:2, а сегодня будет играть против польского «Сянока». В общей сложности до 2 сентября «Сокол» сыграет пять товарищеских матчей, после чего должен вернуться в Украину.

Оказывается, что межсезонку такого качества киевляне проводят не для подготовки в сомнительного уровня национальном чемпионате. Готовиться там особенно и не к чему, учитывая, что «Киев Кэпиталз» до сих пор не подтвердил участия в чемпионате и не начал подготовки к сезону, одесский «Шторм» испытывает серьезные материальные трудности, херсонский «Днепр» в дальнейшем будет играть юниорским составом, а снова возрожденный киевский «Тризуб» рассчитывает в основном на старожилов украинского хоккея. Иллюзия благополучия существует разве что в рядах действующих чемпионов Украины «Кременчуга». Да и горожане недавно объявили о том, что два опытных защитника Дмитрий Игнатенко и Филипп Матвиенко завершают карьеры. С тем подбором исполнителей, который сейчас есть у «Сокола», любое другое место, кроме первого, будет считаться провалом.

Широкую обойму сильных по украинским меркам исполнителей «Сокол» собрал, чтобы играть на два фронта – кроме украинского, в чемпионате Румынии. Правда, остается загадкой, каким образом киевлянам будет удаваться реализовывать свой замысел, учитывая отсутствие авиасообщения над Украиной. Постоянные автобусные переезды сил хоккеистам прибавлять не будут.

По информации Sport.ua, участие в чемпионате Румынии стало возможным после того, как титульным спонсором «Сокола» стала бетинговая компания Favbet. Favbet, имеющий лицензию на деятельность в Румынии, заинтересован в дополнительной рекламе через хоккей.

Совершенно очевидно, что, учитывая снижение уровня национального первенства, участие в иностранном чемпионате полезно не только для «Сокола», но и для сборной Украины (как известно, киевлян возглавляет ассистент главного тренера национальной команды Олег Шафаренко). Смущает только тот факт, что в пяти из девяти румынских команд-соперниц «Сокола» есть руzzкие хоккеисты. По состоянию на 28.08.2025 таких насчитывается восемь. Совершенно очевидно, что к старту сезона это количество может увеличиться.

Москали в чемпионате Румынии-2025/26

«Корона» Брашов: Артем Загидуллин

«Харомсеки Адьюшок»: Виталий Карамнов

«Ред Хокс Бухарест»: Георгий Агафонов, Иван Глазков, Тимур Расулов, Евгений Скачков

«Чиксереда»: Никита Мельничук

«Стяуа» Бухарест: Максим Ащеулов

Вячеслав Львович Лецкан

В «Соколе» легионеров пока нет. Но, учитывая особое отношение директора клуба Вячеслава Лецкана к воспитанникам российского хоккея, который незадолго до полномасштабной войны оправдывал в интервью Sport.ua большое количество россиян тем, что «они к нам не на танках приехали», можно ожидать разных сюрпризов. Ведь есть пример украинских баскетбольных клубов, которые в зарубежных чемпионатах использовали игроков, которые не собирались возвращаться в Украину.

Напомним, что ранее об участии в Балтийской лиге объявил другой клуб из украинской столицы – «Киев Кэпиталз». Но из украинского в команде, квартирующейся в Латвии, только тренеры Олег Тимченко и Роман Сальников и один хоккеист – 23-летний Денис Гончаренко. Также команда уже подписала девять латвийцев и одного эстонца. Между тем, находящиеся в Украине хоккеисты «Киев Кэпиталз» организованной подготовки к сезону еще не начали. И неизвестно, начнут ли вообще, учитывая, что руководство клуба во главе с Евгением и Анастасией Зимиными еще не давало официального согласия на участие в чемпионате Украины.

