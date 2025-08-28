Ссора после матча, слезы и оскорбления: подробности эмоционального спора на US Open между Таунсенд и Остапенко

Матч второго круга между американкой Тэйлор Таунсенд (№139 WTA) и латвийкой Еленой Остапенко (№26 WTA) завершился драмой



Теннисистки начали выяснять отношения после поединка, который завершился победой Таунсенд со счетом 7:5, 6:1. Во время рукопожатия у сетки Остапенко стала высказывать сопернице претензии и между ними завязалась словесная перепалка. Елена сердито указывала пальцем на Тэйлор, а та, в свою очередь, как пишут СМИ, начала подстрекать зрителей, которые стали освистывать ее соперницу.

В интервью на корте Таунсенд сказала ESPN:

“Это соревнование. Люди расстраиваются, когда проигрывают. Некоторые говорят плохие вещи. Она сказала мне, что у меня нет культуры, нет образования, и чтобы я посмотрела, что будет, когда мы выйдем за пределы США. Я с нетерпением жду этого. Я уже победила ее в Канаде, то есть за пределами США. Посмотрим, что она скажет еще”.

Позже на послематчевой пресс-конференции американка, которая является первой ракеткой мира в паре, дала эмоциональный ответ и сдерживала слезы, когда ее спросили, имели ли такие слова Остапенко «расистский подтекст».

“Я не могу говорить о ее намерениях. Я могу говорить лишь о том, как я справилась с этой ситуацией и с тем, что человек, был расстроен результатом. Она проиграла, и ее это разозлило. Когда он говорит, что у меня нет образования и культуры, то я не воспринимаю это лично, потому что знаю, что это абсолютно неправда. И если я позволю словам других влиять на меня таким образом, тогда они победят. Так что нет.

Я постояла за себя и в тот момент четко знала, как хочу показать себя и как хочу вести себя. И если мой сын увидел бы эту ситуацию, то что бы он подумал? Думаю, он бы гордился тем, как я себя повела. Я очень сильная. Я очень горжусь тем, что как черная женщина представляю себя, нас и нашу культуру. Я всегда стараюсь делать всё возможное, чтобы быть лучшим примером и на корте, и вне его.

Вы знаете, в нашем сообществе долгое время существовал ярлык об отсутствии образования и другие вещи, которые на самом деле очень далеки от правды. Чем я больше всего горжусь, так это то, что я позволила говорить своей ракетке. Ведь в конце концов я сижу здесь перед вами, прохожу в следующий круг, получаю следующий чек, двигаюсь дальше, имею возможность быть здесь и общаться с вами. Это и есть самое важное. Она же собрала вещи и уехала. А я остаюсь здесь – и только это имеет значение.

Имели ли ее слова расистский подтекст или нет – это уже ей решать. Я не обижаюсь, но я очень горжусь тем, как я себя проявила. Наибольшее же значение имеет то, что когда мой сын увидит это, я знаю: он будет гордиться мной. И это важнее всего”.



В свою очередь Елена Остапенко опубликовала в сторис свои комментарии, которые позже удалила.

“Просто маленький апдейт относительно матча. Сегодня после игры я сказала своей сопернице, что это было очень невежливо с ее стороны, когда в очень решающий момент мяч задел сетку, а она не извинилась за это. Ее же ответ на это был таков, что ей вообще не за что извиняться. В теннисе есть некоторые правила, которые большинство игроков придерживаются, и такая ситуация в Туре случилась со мной впервые. Если она играет на своей родине, это не значит, что она может вести себя и делать, что ей заблагорассудится. Перед стартом матча все теннисистки проводят разминку, начиная с задней линии. Соперница вышла вперед и сразу же начала разминку оттуда [у сетки], что очень неуважительно и против правил теннисного матча.

Ого, как много сообщений я получила, что я расистка. Я НИКОГДА в своей жизни не была расисткой. Я уважаю все национальности в мире, для меня не имеет значения, откуда ты родом. В теннисе есть определённые правила и, к сожалению, когда зрители на твоей стороне, ты не можешь использовать их таким образом, чтобы показывать неуважение к своей сопернице. К сожалению для меня, поскольку я из такой маленькой страны, я не имею такой большой поддержки и шанса сыграть в своей стране. Я всегда любила играть в США и на US Open, но это впервые я видела, чтобы кто-то вел себя в матче в такой невежливой манере”.

Сейчас на странице латвийки осталась только одна сторис со слова благодарности: “Я благодарна всем своим болельщикам за вашу поддержку. Я вернусь только сильнее. Такие ситуации мотивируют меня работать только еще упорнее”.

Елена Остапенко, которая в прошлом году выиграла в Ньо-Йорке парный титул вместе с украинкой Людмилой Киченок, продолжит нынешнее выступление на US Open в парном разряде вместе с чешкой Барборой Крейчиковой.

Тэйлор Таунсенд в третьем круге соревнований в одиночке сыграет против 5-й сеяной Мирры Андреевой.



