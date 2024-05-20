Рейтинг ATP. Марченко поднялся более чем на 20 позиций, Урсу вновь обновил личный рекорд

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов

Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе опустился на 192-ю строчку (-8), а второй номер украинского рейтинга Илья Марченко, после выхода в финал на «челленджере» в Тайбэй поднялся сразу на 22 позиции и занимает 220-е место.

Третья ракетка Украины Вадим Урсу вновь обновил свой рейтинговый рекорд — на этой неделе он впервые занимает 344-ю строчку в мировой классификации (+3).

Ухудшили свои позиции Эрик Ваншельбойм — 445-е место (-19), Алексей Крутых — 451-е место (-19) и Юрий Джавакян, который занимает на этой неделе 490-е место (-4).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP / ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 69-е место в мировой классификации (-9). Владислав Манафов занимает 135-е место, а Владимир Ужиловский — 228-ю позицию (+2).

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