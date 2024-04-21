Кальви (W50). Снигур будет бороться за первый титул в сезоне

Дарья Снигур сыграет в финале турнира ITF во Франции

В полуфинальном матче украинка, посеянная под первым номером, за два часа обыграла третью сеяную Нигину Абдураимову из Узбекистана — 1:6, 7:6(4), 6:4. Во втором сете Снигур смогла отыграться со счёта 4:1 в пользу соперницы.

Дарья проведёт второй финал в текущем сезоне. В марте украинка уступила в решающем матче турнира ITF W75 в Ржичанах.

В финале Дарья Снигур встретится с победительницей матча Мона Бартель (Германия, 4) — Валентина Ризер (Швейцария, 7).

btu.org.ua