Арсенал Зинченко победил Вулвергемптон, а Брентфорд Ярмолюка уничтожил Лутон: результаты матчей 34 тура АПЛ

20 апреля в 34 туре английской Премьер-лиги были сыграны 3 поединка.
В частности , Брентфорд праздновал уверенную выездную победу над Лутоном, а Арсенал на выезде одолел Вулвергемптон.
Чемпионат Англии — АПЛ 34 тур, 20 апреля
Лутон — Брентфорд 1:5 (0:2)
Голы: 0:1 — 24 Висса, 0:2 — 45+1 Висса, 0:3 — 62 Пеннок, 0 :4 — 64 Льюис-Поттер, 0:5 — 86 Шаде, 1:5 — 90+2 Берри
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на замену на 86 минуте встречи.
Шеффилд Юнайтед — Бернли 1:4 (0:2)
Голы: 0:1 — 38 Ларсен, 062 — 40 Ассиньон, 1:2 — 52 Хаммер, 1:3 — 58 Фостер, 1:4 — 71 Гудмундссон
Вулвергемптон — Арсенал 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 — 45 Троссард, 0:2 — 95 Эдегор
Украинец Александр Зинченко провел весь матч на скамье запасных Арсенала.