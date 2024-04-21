Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника

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В ночь с 20 на 21 апреля в Бруклине, Нью-Йорк (США) проходит вечер бокса под эгидой промоутера Эдди Хирна и его компании Matchroom Boxing.

В андеркарде на ринг вышли украинец Сергей Деревянченко (14–5, 10 KO) и американец Вон Александер (18–10–1, 11 KO).

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Деревянченко доминировал в ринге весь поединок. Хотя бой продлился все 10 раундов, победа Сергея вопросов не вызывала.

Вон Александер побывал в нокдауне в конце 8-го раунда после мощного удара от Сергея по корпусу. Добить соперника украинцу не позволил судья, задержавший возобновление схватки и дождавшийся окончания раунда.

Все трое судей отдали каждый раунд украинцу (10–9) и поставили 10–8 в 8-м раунде за нокдаун.

Суммарный счет: 100–89 от всех судей, и это 15-я победа украинца на профи-ринге. Спустя 10 месяцев Сергей закрыл контроверсионное поражение от мексиканца Хайме Мунгии.

Главным событием шоу станет 12-раундовый поединок двух американцев: Девин Хэйни (31–0, 15 KO) против Райана Гарсии (24–1, 20 KO). На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе, которым владеет Хейни.

Сергей Деревянченко (Украина) – Вон Александер (США) – UD 10 (100–89, 100–89, 100–89)

sport.ua