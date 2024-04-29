Бой с нокаутами. Тайсон и Пол добились изменения статуса своего поединка

Стало известно, что бой между легендарным в прошлом супертяжем Майком Тайсоном и популярным блогером-боксером Джейком Полом получил статус профессионального.
Ранее организаторы сообщили, что бой будет выставочным, однако оба спортсмена попросили, чтобы поединок прошел по традиционным правилам бокса и был засчитан в качестве профессионального с записями в их текущий рекорд карьеры.
Бой будет длиться 8 раундов с разрешенными нокаутами и без защиты для головы.
Поединок Тайсона и Пола должен состояться 20 июля в Техасе.