Наиболее успешные украинские боксеры-любители. Что с ними сейчас?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

10 августа завершился боксерский турнир на Олимпиаде-2024 в Париже. Украинская команда привезла оттуда одну награду – золото Александра Хижняка. Бокс оказался самым успешным летним олимпийским видом спорта – как раз после золота Хижняка.

Рассказываем, где сейчас самые успешные боксеры в истории украинского любительского бокса.

Владимир Кличко

Золотая награда Олимпиады-1996 в Атланте

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко на протяжении многих лет был лидером супертяжелого дивизиона

На Олимпиаду Кличко полетел вместо старшего брата и выполнил задачу полностью. Побил там россиянина, американца, в финале разобрался со спортсменом из Тонга.

Это первая настолько гигантская награда в боксе для Украины. На той же Олимпиаде был еще и бронзовый призер – Олег Кирюхин. Но дальнейший успех Кличко затмил все.

Владимир перешел в профессионалы. Прошел крайне успешный старт карьеры и сверхсложные следующие шаги. Был на грани того, чтобы завершить карьеру, когда его победил сначала Кори Сандерс, а затем Леймон Брюстер. Но не сдался.

В итоге, Кличко – один из боксеров, которые годами удерживали титулы. А еще он почти стал абсолютным чемпионом. И будем откровенны, на определенном этапе карьеры этому мешал только старший брат.

Андрей Котельник и Владимир Сидоренко

Серебряная и бронзовая награды Олимпиады-2000 в Сиднее соответственно

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Котельник на Олимпиаде-2000 проиграл кубинцу Марио Киндельману

Вторая для независимой Украины Олимпиада в боксе оказалась даже успешнее по количеству наград. Всего украинские боксеры получили 2 серебряные и 3 бронзовые награды на турнире и заняли восьмое общекомандное место.

Однако наиболее успешными оказались именно Котельник и Сидоренко.

Владимир был чемпионом мира в легкой весовой категории. Он побеждал, например, Джозефа Агбеко – очень сильного оппонента из Ганы. Встречался с Ансельмо Морено, сражался против Нонито Донейра. Правда, здесь его постигла неудача.

Котельник тоже был чемпионом. Бил Маркоса Рене Майдану – того самого, который создал огромное количество проблем самому Флойду Мейвезеру-младшему. Встречался с Джениором Виттером и Амиром Ханом. А еще – с Девоном Александером.

Котельнику не повезло с промоутерами. Часто он должен был побеждать в боях, где ему не отдавали победу. Из-за того, что за спиной не было никого, кто подстраховал бы в такие моменты. А когда появился Дон Кинг, все, что сделал американец – использовал имя Котельника для своего бойца, и на этом все.

Василий Ломаченко

Золотые награды Олимпиады-2008 в Пекине и Олимпиады-2012 в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Так эпически, как Ломаченко в любителях, в Украине в любительском боксе не побеждал никто. У того же Александра Хижняка тоже две медали, но серебряная и золотая. Ломаченко очень уверенно прошел два турнира – настолько, что задумывался над третьим.

В профи он тоже лишь удивлял американцев, которые до сих пор в восторге от его бокса. Даже учитывая, что это уже не тот самый Ломаченко, что был когда-то.

Чемпионство в трех весовых категориях и две попытки стать абсолютным чемпионом мира. Где-то Василий совершал ошибки самостоятельно. Где-то его подставляли судьи. Но даже эти достижения в столь небольшом количестве поединков – большое достижение.

Соперники для Ломаченко и Беринчика. С кем могут встретиться украинцы

Александр Усик

Золотая награда Олимпиады-2012 в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе

А это уже немного отличающаяся от Ломаченко история, хотя начиналась она похоже. После Олимпиады-2008, где Усик проиграл, он начал тренироваться с Ломаченко и его отцом. После Олимпиады никогда не был главным украинским боксером, потому что существовал Василий. Но достижения говорят сами за себя.

Усик – первый абсолютный чемпион в истории украинского профессионального бокса. Первый двукратный абсолютный чемпион в истории украинского профессионального бокса. Он сделал то, что когда-то сделал Эвандер Холифилд. Но у него было три пояса и не было столь огромных соперников.

Денис Беринчик

Серебряная награда Олимпиады-2012 в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик с поясом чемпиона мира в легкой весовой категории

Энтони Йигит, Джефф Хорн – таких соперников побеждал Беринчик на Олимпиаде. В финале не справился с кубинцем, боксируя с травмой.

В профи была очень и очень долгая дорога к чемпионству. Но, наконец, в 2024 году это произошло. Денис Беринчик прилетел в США и побил местного фаворита Эмануэля Наваррете.

Теперь впереди еще несколько громких боев против известных и именитых соперников.

Александр Гвоздик

Бронзовая награда Олимпиады-2012 в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine. В последнем поединке Александр Гвоздик уступил Давиду Бенавидесу

Гвоздик мог идти дальше на Олимпиаде, но судьи отдали победу казахскому спортсмену. Тогда многое было против украинцев – никто не хотел нашего доминирования над британцами на домашнем турнире, поэтому разделили первое место между Украиной и Британией.

Главное достижение Гвоздика в профи – титул чемпиона мира WBC. Победа над долговременным чемпионом Адонисом Стивенсоном все же произошла. Многие хотели его остановить, но это сделал украинец.

Теперь Гвоздик говорит, что в 2024-м планируется еще один его бой, а в начале 2025-го – громкое противостояние, которое снова может привести его к титулу.

Александр Хижняк

Серебряная награда Олимпиады-2020 в Токио и золотая награда Олимпиады-2024 в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Хижняк проехался по соперникам в 2024 году. За три года до этого он сделал то же самое, но пропустил роковой удар в конце последнего раунда от бразильца.

Этот триумф подталкивает к вопросу – что дальше? 28 лет – не поздно ли для профи? Многие фанаты считают, что поздно, особенно, учитывая рискованный стиль.

Однако хочет ли этого Хижняк? Пока желания не видно. Говоря о профессиональном боксе, он говорит, что подумает и увидит. А сейчас хочет отдохнуть от турнира. А главный тренер сборной прямо заявляет – был бы рад, если бы Александр остался и уверен, что от этого выиграл бы весь украинский бокс.

sport.ua