Изола: Норрис и McLaren показали явное превосходство

В Pirelli довольны тем, как при нехватке информации о работе шин команды провели гонку в Зандфорте…

Марио Изола: «Напряженная гонка, в которой мы увидели, как один гонщик и одна команда – Ландо Норрис и McLaren – продемонстрировали явное превосходство. За его спиной развернулась напряжённая борьба между двумя группами команд: лидирующей группой из гонщиков McLaren, Red Bull, Ferrari и Mercedes, и остальными участниками.

Наши прогнозы подтвердились – стратегия одного пит-стопа оказалась самым быстрым вариантом. Исходя из небольшого количества данных, полученных на тренировках и в работе на симуляторе, мы ожидали, что больше машин будут использовать Soft, чтобы получить преимущество над Medium, но большинство команд из-за недостатка информации решили провести первый круг более консервативно.

Шины Soft могли справиться и с более рискованной стратегией, что очевидно на примере Хэмилтона, который отыграл наибольшее количество мест, используя состав C3 и на старте, и на последнем отрезке».

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