Алонсо: Готов провести за рулём Aston Martin ещё 50 гонок!

Гран При Бахрейна 2023 года был первой гонкой Фернандо Алонсо в составе Aston Martin, а в 2025-м этап на этой трассе станет уже 50-й. Тогда, два года назад, двукратный чемпион мира поднялся на подиум, но сейчас шансы на это невелики.

Фернандо Алонсо: «Вместе мы проделали интересное путешествие, причём начало его было невероятно успешным, когда в моей самой первой гонке за эту команду я поднялся на подиум. Я горжусь тем, что вхожу в семью Aston Martin, и готов провести за рулём этих машин ещё 50 гонок!

Сейчас мы занимаемся тем, что выявляем слабые места AMR25, это происходит от гонки к гонке, и команда прилагает максимум усилий, чтобы в процессе работы над техническими новинками добиться прогресса, и на каждом этапе сезона мы стараемся продвинуться вперёд.

На трассе в Бахрейне мы проводили зимние тесты, и сейчас у нас будет неплохая возможность проверить те выводы, которые мы сделали после трёх первых гонок. Так что сейчас у меня уверенный и оптимистичный настрой.

Секрет успеха на этой трассе в том, чтобы найти правильный подход к работе с шинами, ведь, как известно, здесь могут быть сложности из-за интенсивной деградации резины. Здесь довольно много участков, на которых она работает с повышенными нагрузками. Полагаю, так будет и в этом году…»

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