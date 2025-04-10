Санон признан MVP Латвийско-эстонской баскетбольной лиги

Команда украинца ВЭФ уверенно выиграла регулярный чемпионат и в финале плей-офф встретится с Ригас Зелли

Украинский защитник рижского ВЭФ Иссуф Санон удостоен награды самого ценного игрока регулярного сезона-2024/25 Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.

Напомним, украинский баскетболист после двух сезонов в Прометее, основной состав которого после начала полномасштабного вторжения россии в Украину участвовал в той же ЛЭБЛ и дважды становился ее чемпионом, а заодно выходил в полуфинал Еврокубка, трудоустроился в латвийский ВЭФ. Перед стартом нынешнего сезона Прометей прекратил свое существование.

Санон в регулярном чемпионате-2024/25 сыграл все 28 матчей, в которых в среднем проводил на площадке 25 минут, набирал 14.3 очка, совершал 4.1 подбора, 3.5 передачи и 2.3 перехвата.

Ранее в этом сезоне 25-летний украинец признавался MVP финала Кубка Латвии.

ВЭФ выиграл регулярку, потерпев лишь три поражения на дистанции. Далее рижская команда прошла два раунда плей-офф, одолев Вентспилс и Огре. В финале 13 апреля ВЭФ будет противостоять другому рижскому клубу из столицы Латвии — Ригас Зелли.

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