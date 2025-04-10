Джейк Пол проведет бой с Джервонтой Дэвисом, который легче на 40 кг

Американский блогер и боксер Джейк Пол (11–1, 7 КО) нашел себе нового соперника – планирует выйти в ринг против соотечественника Джервонты Дэвиса (30–1–0, 28 КО). Похоже, внушительная разница в весе не смущает оппонентов.

Пол в последнем поединке с легендарным Майком Тайсоном имел вес 102 кг, в то время как Джервонта владеет титулом WBA в легком весе (до 61,2 кг).

«Мы обсуждали с Дэвисом наш бой, долго вели переговоры и согласовали основные моменты предстоящего поединка. Мне нужно подождать, пока он проведет реванш с Ламонтом Роучем. Надеюсь, он победит.

После этого мы вернемся к нашей идеи и организации боя. Очевидно, что я должен выйти на ринг с Джервонтой», – шокировал Пол.

В марте чемпион WBA провел непростой бой с Роучем – противостояние завершилось скандалом. Рефери почему-то не отсчитал нокдаун Дэвису в одном из эпизодов, в итоге судьи зафиксировали ничью решением большинства.

sport.ua