Леннокс Льюис назвал главную причину победы Усика над Фьюри в первом бою

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный супертяж Леннокс Льюис рассказал, с помощью чего украинский боксер Александр Усик сумел победить Тайсона Фьюри и стать абсолютным чемпионом мира.

«Усик прекрасно провел этот бой. То, как он говорил перед боем, как готовился к нему, это все показало его стопроцентную готовность.

Бой с Тайсоном стал войной для Александра. Его страна находится в состоянии войны, поэтому он будто был на войне, Александр это всем нам доказал. Усик вообще не расслаблялся в этом бою, он постоянно прессинговал Тайсона. Даже когда Фьюри прыгал у канатов, украинец все равно был там», – отметил Льюис.

Ранее Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко.

sport.ua