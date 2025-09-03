Абсолютный чемпион мира намерен провести два поединка до конца года

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

14 сентября на арене «IG Arena» в Нагое (Япония) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретятся представители второго легчайшего веса (до 55,3 кг) – японец Наоя Иноуэ (30–0, 27 КО, WBC, WBO, WBA, IBF) и представитель Узбекистана Муроджон Ахмадалиев (14–1, 11 КО, WBA Interim).

Японский «Монстр», похоже, уверен, что без проблем разберется с соперником, так как запланировал еще один поединок до конца текущего года. Об этом заявил инсайдер Сальвадор Родригес, который провел разговор с промоутером Фернандо Бельтраном (Zanfer).

По информации источника, Иноуэ подписал контракт, согласно котрому выйдет на ринг 27 декабря против мексиканца Алана Давида Пикассо (23–0–1, 17 КО). Ожидается, что это противостояние состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), при поддержке влиятельного функционера Турки Аль-Шейха.

sport.ua