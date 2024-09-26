Головкин назначен председателем новой Олимпийской комиссии World Boxing

НОК Казахстана. Геннадий Головкин

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, а также титулованный в прошлом боксер Геннадий Головкин стал председателем новой Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing).

«Для всего спортивного мира важно сохранить бокс как олимпийский вид спорта, и это станет для меня важнейшим приоритетом работы. Я также намерен тесно сотрудничать с Международным Олимпийским комитетом в вопросах приверженности бокса олимпийским ценностям честности, справедливости и прозрачности.

Уверен, что мой опыт профессионального спортсмена поможет выстроить системную работу внутри World Boxing, и совместными усилиями мы сможем придать развитию бокса новый импульс, но впереди нам предстоит еще многое сделать», – сказал Головкин.

World Boxing – Международная федерация бокса, созданная в апреле 2023 года. На данный момент в ее состав входят Национальные федерации из 44 стран мира.

Ранее сообщалось, что МОК рассмотрит возвращение бокса в олимпийскую программу в начале 2025 года. На данный момент бокс все еще не включен в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

sport.ua