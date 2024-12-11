«Творите, но не разрушайте». Кличко рассказал о войне на конгрессе WBC

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко посетил конгресс Всемирного боксерского совета в Гамбурге (Германия), где рассказал о российско-украинской войне:

«Мы не собираемся сдаваться. Агрессор потерпит неудачу. Когда Киев был окружен, я спросил себя: «Что действительно важно?»

Уважение? Деньги? Медали? Нет. Мы должны заботиться о судьбах каждого человека. Творите, но не разрушайте. Люди всегда продолжают мечтать, поэтому нельзя бояться делать это. Нужно бороться за свою мечту», – заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что Владимир стал гостем конгресса Всемирного боксерского совета, который проходит в Гамбурге (Германия).

sport.ua