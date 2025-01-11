ЧИСОРА: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? 100% он выиграет, нокаутирует»

Sky Sports. Энтоны Джошуа и Тайсон Фьюри

Именитый британский ветеран хевивейта Дерек Чисора высказался о бое между бывшими чемпионами мира из Англии – Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Энтони Джошуа победит, это 100%. Остановит ли он Тайсона? Да, он его нокаутирует, Энтони должен это сделать», – сказав Чисора.

Бой Джошуа – Фьюри ожидается в 2025 году. Джошуа планирует вернуться на ринг после разгрома от Дюбуа уже летом этого года, а вероятным соперником может стать Тайсон.

Ранее чемпион хевивейта Александр Усик назвал победителя возможного супербоя между британцами Фьюри и Джошуа.

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