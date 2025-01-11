24 часа Дубая: Rossa LM GT надолго застряла в боксах

Экипаж Rossa LM GT, машины нового российского производителя спорткаров, стал одним из первых, кто столкнулся с техническими проблемами на дистанции «24 часов Дубая».

Официальной информации об этом пока нет, но комментаторы, рассказывающие о ходе марафона, сообщили, что во время смены Никиты Мазепина ему пришлось вернуться в боксы команды Graff Racing. Не исключено, что это связано с неполадками в работе трансмиссии, во всяком случае машина уже довольно долго находится в боксах, и если она вернётся на трассу, то с очень большим отставанием.

Пока машина под номером 797 остаётся без движения, но формально находится на 60-м месте среди 64 экипажей.

Но, конечно, команда Романа Русинова, Никиты Мазепина и Харрисона Ньюи не единственная, у кого уже начались сложности. Например, после первых восьми часов марафона гонка была в очередной раз временно остановлена из-за возгорания BMW M4 GT4 команды WS Racing.

На машине №470 возник пожар в районе моторного отсека, и очень быстро она была объята пламенем, причём всё происходило в опасной близости от трассы. Маршалы с огнетушителями оказались на месте происшествия довольно быстро, поэтому пожар удалось в считанные минуты ликвидировать.

На этой стадии 24-часовой гонки лидирует британская команда Paradine Competition, и её BMW M4 GT3 Evo сейчас пилотирует Тоби Соуэри, в прошлом году дебютировавший в IndyCar.

Источник