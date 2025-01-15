Дакар: Нани Рома добыл первую победу для Ford

Нани Рома, испанский ветеран Дакара, в прошлом дважды выигрывавший этот сложнейший ралли-рейд, отличился на 10-м этапе супермарафона 2025 года, и это первое подобное достижение для гонщиков заводской команды Ford M-Sport.

Впервые Рома стал сильнейшим по итогам Дакара-2004, когда он ещё выступал в двухколёсном классе на мотоцикле KTM, а затем вновь одержал победу 10 лет спустя уже за рулём внедорожника MINI.

В этом году Нани и его штурман Алекс Харо едут на новейшем полноприводном прототипе Ford Raptor T1+, и на финиш сегодняшнего этапа, маршрут которого проходил в основном по пескам пустыни Руб-эль-Хали, они приехали на 18 секунд раньше, чем ближайшие соперники – бразильско-испанский экипаж Toyota Gazoo Racing в составе Лукаса Мораеса и Арманада Монлеона.

Также по итогам среды Хенк Латеган, напарник Мораеса, вернул себе лидерство в личном зачёте, вновь опередив Язеда Аль-Раджи, гонщика Toyota Overdrive, который сегодня заплутал в дюнах, из-за чего добрался до финиша на 25 минут позже лидера. Латеган тоже не вошёл в первую десятку, но и 11-го результата оказалось, достаточно, чтобы в общей классификации опередить саудовца на 2 минуты 27 секунд.

А Маттиаса Экстрёма, напарника Нани Рома, Латеган опережает вообще почти на 27 минут. И больше чем на 30 – Нассера Аль-Аттийю, которому сегодня тоже не повезло: из-за ошибки в навигации он показал только 30-е время. Но в теории, если в оставшиеся три дня он сможет в какой-то мере отыграть отставание, то у гонщика Dacia Sandriders есть шанс хотя бы подняться на подиум по итогам ралли-рейда, который он в прошлом выигрывал уже пять раз.

«Я очень расстроен, но что тут поделаешь? – сокрушался он после финиша. – Мы могли отлично проехать этот этап, однако посмотрим, что нам удастся предпринять завтра, и на какой позиции мы окажемся. Каждый день очень важен, и сегодня мы показали хороший темп, но потеряли немало времени. Это самый неудачный день моей жизни!»

Зато можно сказать, что для российского гонщика Дениса Кротова и его штурмана Константина Жильцова день был более-менее удачным: на своём MINI Rally 3.0 они прибыли на финиш седьмыми, и это лишний раз свидетельствует об их мастерстве. Правда, при всём их опыте в общей классификации они, к сожалению, находятся за пределами первой сотни.

Среди мотоциклистов самым быстрым сегодня был Майкл Докерти – для гонщика из ЮАР, выступающего на KTM 450 Rally Replica, это первая победа на этапах «Дакара», в котором он принимает участие третий год подряд. Кстати, в 2023-м его признали лучшим дебютантом.

Даниэль Сандерс продолжает лидировать по итогам девяти этапов, хотя сегодня австралийский гонщик заводской команды KTM финишировал только 11-м.

Новые победители и в классе Challenger, где этап выиграла саудовская гонщица Даниа Акил, и для неё это тоже первое подобное достижение, как и для её штурмана, француза Стефана Дупле. Этот интернациональный экипаж едет на лёгком внедорожнике Taurus T3 Max, но испано-аргенинский дуэт Пау Наварро и Лисандро Эзеквиль Систерна Херреры, занявший сегодня 2-е место, покоряет «Дакар» на такой же технике.

В категории SSV (T4), как и накануне, с трудностями этапа лучше всех справился чилиец Франсиско Лопес Контардо из заводской команды Can-Am Factory Team – это уже его пятая победа на этапе Дакара-2025. Но в общей классификации он находится на третьей строчке позади двух экипажей команды Себастьена Лёба – американский дуэт Брока Хегера и Макса Эдди уверенно лидирует, а вторую строчку занимают французы Ксавье де Сольтре и Мартен Бонне.

Но если Контардо повезёт, он ещё может их догнать, поскольку им он проигрывает меньше 18 минут. Впрочем, для такого сценария нужно, чтобы у французского экипажа возникли какие-то проблемы, но по ходу таких ралли-рейдов всегда могут происходить те или иные неожиданности.

В классе грузовиков сегодня обошлось без особых сюрпризов: как и вчера, лучшим был Алес Лопраис, что позволило ему за два этапа до финиша довольно близко подобраться к голландскому экипажу Митчела ван ден Бринка, занимающего вторую строчку в общей классификации.

Вот только до Мартина Масика, лидирующего в этой категории, им не добраться – слишком велико его преимущество, и он вполне может себе позволить ехать относительно спокойно и расчётливо. Сегодня на финише этапа он был третьим.

Маршрут 10-го, предпоследнего этапа Дакара – кольцевой, и участникам ралли-рейда предстоит преодолеть 308 км скоростных спецучастков, которые в основном проходят по так называемым «дюнным морям». Пересекая эти «моря», экипажи могут как отыграть немало времени, так и растерять все шансы на успех, но нет сомнений, что многие будут рисковать и попытаются улучшить своё положение в общей классификации, так что неожиданности ещё вполне возможны.

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