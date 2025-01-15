Наоми Осака – о победе над Муховой: “После первого сета я сказала себе: если она победит меня 6:1, 6:1, значит, она лучшая в истории”

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала свою победу над Каролиной Муховой во втором круге Открытого чемпионата Австралии



– Очевидно, что для вас Мухова – сложная соперница. Какие основные мысли у вас после этого матча?

– Думаю, для меня всё было очень сложно с самого первого розыгрыша. После первого сета я просто сказала себе что-то вроде: «Я уже не знаю, просто борись за каждое очко. Если она победит меня 6:1, 6:1, значит, она лучшая теннисистка в истории». Так что я просто старалась напоминать себе, что нужно бороться.

– Можно ли подготовиться к такому развитию событий? Вы выходите на матч, надеясь на лучшее, а потом оказываетесь в ситуации, когда счёт 0:5. Это можно предвидеть или остаётся только реагировать по ситуации?

– Честно говоря, я не была к этому готова. Но, думаю, главное – сохранять осознанность и не позволять себе думать о себе слишком негативно. Счёт в первом сете был для меня очень драматичным, но были ключевые моменты, где я могла выиграть несколько геймов. Я напоминала себе об этом. Главное – не застревать в прошлом.

– Ваша турнирная сетка выглядит как череда матчей-реваншей против сильных соперниц. Вы сказали, что реванш – это нормально, это соревнование. Что для вас значат такие встречи?

– Да, вы знаете, я это люблю. Мне нравится играть против сильных соперниц. Думаю, именно в таких матчах я показываю свой лучший теннис. Если честно, с каждым следующим раундом, где соперницы становятся всё сильнее, это делает турнир только интереснее. Это похоже на столкновение титанов. Кажется, это ценят и болельщики, и я сама как спортсменка.

– Насколько важно для вас вернуться в третий раунд турнира Grand Slam впервые за несколько лет?

– Да, для меня это важно, хотя я стараюсь сейчас об этом много не думать. Это определённо было одной из моих целей, особенно после прошлого года. Тогда мне не удалось обыграть ни одну сеяную на «мейджоре». Я очень благодарна, что это получилось сделать уже в начале этого года. Надеюсь, что смогу продолжить играть здесь, ведь это один из моих любимых турниров.

– Ваш следующий матч против Белинды Бенчич. Это противостояние двух теннисных мам, если можно так сказать. Добавляет ли это чего-то особенного? Вы с ней виделись?

– Тот факт, что мы обе мамы, скорее добавляет интереса вам, но не мне. Да, нас называют «теннисными мамами», но когда выходишь на корт, думаешь о себе в первую очередь как о теннисистке. Хотя, наверное, «в первую очередь» звучит странно, извините.

Честно говоря, я её пока не видела, потому что после моего матча у меня просто не осталось сил думать о следующем. Не могу даже вспомнить, когда мы играли друг против друга в последний раз. Кто-то должен мне это напомнить. Но я знаю, что она невероятно сильная теннисистка, борец. Мы видели друг друга в туре на протяжении многих лет. Мне кажется, это очень здорово, что она тоже стала мамой и вернулась в тур. У неё всё идёт прекрасно, так что думаю, нас ждёт интересный матч.



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