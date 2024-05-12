Рим. Шрамкова победила Кенин и сыграет против Остапенко в четвёртом раунде

На турнире WTA 1000 в Италии завершились матчи третьего круга

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мария Саккари (Греция, 5) — Ангелина Калинина (Украина, 30) 7:6(4), 6:0

Виктория Азаренко (-, 24) — Маяр Шериф (Египет) 6:2, 6:7(6), 6:3

Даниэль Коллинс (США, 13) — Каролин Гарсия (Франция, 22) 6:3, 6:3

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, SR) — Элизе Мертенс (Бельгия, 27) 6:2, 6:0

Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — София Кенин (США) 6:4, 4:6, 6:4

Елена Остапенко (Латвия, 9) — Сара Соррибес Тормо (Испания) 6:4, 5:7, 6:1

Элина Свитолина (Украина, 16) — Анна Калинская (-, 23) 6:3, 6:3

Арина Соболенко (-, 2) — Даяна Ястремская (Украина, 32) 6:4, 6:2

Ирина-Камелия Бегу (№161 WTA) впервые с апреля прошлого года обыграла соперницу из топ-30. Напомним, что румынка не выступала на турнирах в течение семи месяцев по март этого года из-за травмы локтя. Дальше Бегу встретится с Даниэль Коллинс, с которой играла в 2018 году на турнире WTA 1000 в Майами и проиграла в двух сетах.

Ребекка Шрамкова (№120 WTA) впервые вышла в четвёртый круг на турнире WTA 1000. Для словачки это всего второе выступление на соревнованиях такого уровня. В марте ей удалось дойти до второго круга в Индиан-Уэллс. В следующем раунде Шрамкова проведёт свой первый матч против соперницы из топ-10 — Елены Остапенко.

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