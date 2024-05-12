Определились еще два участника Лиги Чемпионов от Италии, а также вице-чемпион страны

«Болонья» дебютирует в ЛЧ

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По результатам матчей субботы и воскресенья в Серии А официально определились еще два участника Лиги Чемпионов от Италии. Ими стали "Болонья" и "Ювентус", присоединившиеся к вышедшим ранее "Интеру" и "Милану". Также официально известен обладатель второго места в лиге. Им стал "Милан".

Победа "Болоньи" над "Наполи" в субботу (2:0), ничья "Ювентуса" с "Салернитаной" в воскресенье (1:1) и поражение "Ромы" от "Аталанты" в воскресенье (1:2) привели к ситуации, в которой шестое, седьмое места и ниже не могут догнать третье и четвертое. На третьем ныне идет "Болонья", на четвертом — "Ювентус". Обе опережают "Рому", которая идет шестой, на семь очков за два тура до финиша.

Таким образом, "Болонья" впервые в своей истории выходит в Лигу Чемпионов и впервые с сезона 1964/65 — в Кубок Чемпионов. "Ювентус" же возвращается в Лигу Чемпионов после годичного перерыва, вызванного дисквалификацией.

Также в Лигу Чемпионов от Италии в нынешнем сезоне выводит пятое место. Его на данный момент занимает "Аталанта", при этом математические шансы выйти на него остаются и у "Ромы" и "Лацио". Возможна также ситуация, при которой шесть команд от этой страны в итоге выйдут в главный клубный турнир Европы.

Кроме этого, 36-ой тур Серии А определил вице-чемпиона. "Милан" опережает "Болонью" и "Ювентус" на семь очков за два тура до финиша и второе место потерять не может. Что принесет ему 16.8 миллионов евро призовых от лиги, на 2.4 больше, чем принесло бы третье место. А также участие в Суперкубке и большие доходы от УЕФА. Чемпионский титул еще после 33-го тура обеспечил себе "Интер".

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