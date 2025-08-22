Примера. Бетис – Алавес 1:0. Первый триумф за пределами родного Вильямарина

Примера. 2-й тур.
22 августа. Севилья. "Ла Картуха"
Арбитр: Мигель Анхель Ортис
"Бетис" – "Алавес" 1:0
Голы: Ло Чельсо 16
"Бетис": Лопес – Бельерин, Бартра, Натан, Фирпо (Родригес 71) – Альтимира, Форналс – Гарсия, Ло Чельсо (Гомес 86), Рикельме (Гарсия 59) – Кучо (Бакамбу 85)
"Алавес": Сивера – Хонни, Гарсес, Теналья, Парада (Калебе 78) – Ибаньес, Бланко (Вилсон Пинильос 89), Гуриди (Реббаш 58), Висенте (Гевара 58), Аленья – Мартинес (Мариано 58)
Предупреждения: Ло Чельсо 46, Бартра 83, Кучо 83 – Ибаньес 42, Гарсес 78, Бланко 81