Футбол

Примера. Бетис – Алавес 1:0. Первый триумф за пределами родного Вильямарина

    • Примера. 2-й тур.

    22 августа. Севилья. "Ла Картуха"

    Арбитр: Мигель Анхель Ортис

    "Бетис" – "Алавес" 1:0

    Голы: Ло Чельсо 16

    "Бетис": Лопес – Бельерин, Бартра, Натан, Фирпо (Родригес 71) – Альтимира, Форналс – Гарсия, Ло Чельсо (Гомес 86), Рикельме (Гарсия 59) – Кучо (Бакамбу 85)

    "Алавес": Сивера – Хонни, Гарсес, Теналья, Парада (Калебе 78) – Ибаньес, Бланко (Вилсон Пинильос 89), Гуриди (Реббаш 58), Висенте (Гевара 58), Аленья – Мартинес (Мариано 58)

    Предупреждения: Ло Чельсо 46, Бартра 83, Кучо 83 – Ибаньес 42, Гарсес 78, Бланко 81

